Месси оскорбил запасного игрока «Атлетика»

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси во время матча против «Атлетика» оскорбил запасного игрока клуба из Бильбао, сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что в одном из эпизодов арбитр назначил штрафной после фола на аргентинце. Резервные игроки «Атлетика» стали возмущаться решением рефери.

Месси указал судье на поведение игроков соперника. Один из футболистов крикнул нападающему, чтобы тот замолчал.



«Придурок, что ты ел?» — ответил Месси.

Ранее Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной».