Определились лучшие голы 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В пятерку лучших попали точные удары Каллума Уилсона («Ньюкасл»), Маркоса Алонсо («Челси»), Патрика Бэмфорда («Лидс»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Жоржиньо Вейналдума («Ливерпуль»).
Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», набрав 44 очка.
close
Определились лучшие голы 21-го тура АПЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Определились лучшие голы 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.