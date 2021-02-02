Лопырева считает, что Промес нужен «Спартаку»

После чемпионата мира 2018 года по футболу в России Виктория Лопырева поделилась мнением о возможном переходе нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак». Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, 29-летний форвард способен усилить команду Доменико Тедеско.

«Мне кажется, что приход Промеса сейчас — это весьма кстати. Антоха нужен «Спартаку».



Все знаю, что Промес самый результативный легионер в истории клуба забивать команде надо чаще, учитывая амбициозные задачи менеджмента команды», — сказала Лопырева.

Ранее сообщалось что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о вакцинации от коронавирусной инфекции.