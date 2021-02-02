«Рубин» заключил контракты с экс-игроком «Тамбова»

Казанский «Рубин» заключил контракт с Алексеем Грицаенко. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.

Футболист перешел в стан двукратных чемпионов России на правах свободного агента, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. Выступать Грицаенко будет под 27-ым номером.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) игрока провел десять матчей, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Глеб Чернов, врач московского «Спартака», рассказал о состоянии здоровья игрока команды Александра Соболева.