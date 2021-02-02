Президент ФИФА о вакцинации: футболисты не в приоритете

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, предпочтение при распределении вакцины должны получить работники из медицинской сферы, а также люди, входящие в группу риска.

«Мы не считаем, что футболисты находятся в приоритетную группу по вакцинации. Конечно, с точки зрения безопасности, проведение международных соревнований может быть организовано с вакцинацией. Но, разумеется, это произойдет с полным порядком и уважением к нынешней системе», — сказал Инфантино.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Маурицио Сарри отказался возвращаться в «Наполи».