Итальянский специалист Маурицио Сарри отказался возвращаться в «Наполи». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, между владельцем клуба Аурелио де Лаутентисом и главным тренером Дженнаро Гаттузо отношения безнадежно испорчены, поэтому руководство уже занимается поиском нового наставника.

Напомним, что последним местом работы Сарри был туринский «Ювентус», с которым он выиграл чемпионат Италии в 2020 году.

Ранее полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал свой переход в «Аталанту».