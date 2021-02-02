«Ливерпуль» арендовал защитника «Шальке» Кабака

«Ливерпуль» до конца нынешнего сезона арендовал защитника гельзенкирхенского «Шальке-04» Озана Кабака. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

20-летний футболист будет выступать за «красных» под 19-м номером. Отмечается, что действующие чемпионы Англии смогут выкупить игрока у «шахтеров» за €30 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Кабак провел 14 матчей и заработал одно удаление.

Ранее сообщалось, что Эрнан Берман, агент полузащитника петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг переговоры своего клиента с аргентинским «Ривер Плейтом».