Агент Дриусси опроверг переговоры игрока «Зенита» с «Ривер Плейтом»

Эрнан Берман, агент полузащитника петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг переговоры своего клиента с аргентинским «Ривер Плейтом». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, в нынешнее трансферное окно футболист не получал никаких предложений о трансфере.
Также агент заявил, что контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году, поэтому пополнить состав «Ривер Плейта» ближайшем летом в качестве свободного агента он не сможет.
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