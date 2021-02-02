Агент Дриусси опроверг переговоры игрока «Зенита» с «Ривер Плейтом»

Эрнан Берман, агент полузащитника петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг переговоры своего клиента с аргентинским «Ривер Плейтом». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в нынешнее трансферное окно футболист не получал никаких предложений о трансфере.

Также агент заявил, что контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году, поэтому пополнить состав «Ривер Плейта» ближайшем летом в качестве свободного агента он не сможет.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев назвал бредом информацию о том, что он выходил на матч пьяным.