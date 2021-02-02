Полузащитник «Зенита» Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт»

Полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом сообщает Radio Continental AM 590.
По информации источника, клуб из Буэнос-Айреса рассчитывает заполучить хавбека, который выступал там уже с 2013 по 2017 год.
Отмечается, что Дриусси высказывал свое недовольство положением в стане сине-бело-голубых и хотел перебраться в другой клуб.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец сыграл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным и был отчислен за грубое нарушение режима.
AHORA #FutbolContinental | ��#River negocia el regreso de @SebadriussiOk, cuenta @Sebasrur por �� AM 590— Radio Continental AM 590 (@Continental590) February 1, 2021
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