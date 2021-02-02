Фигуристка Константинова высказалась на тему РПП

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась на тему расстройства пищевого поведения. Об этом она написала пост в своем Instagram.

По ее словам, сильные ограничения, с которыми сталкивается профессиональный спортсмен в период своей карьеры, не проходят безболезненно для организма.

Константинова заявила, что не считает корректной формулировку «расстройство пищевого поведения», так как люди, имевшие когда-либо в жизни подобную проблему, не могут расстаться с ней раз и навсегда.

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