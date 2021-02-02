Пас Сергачева помог «Тампе» выиграть у «Нэшвилла»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».

Встреча прошла в Тампе на арене «Амали» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Брендан Пойнт, Стивен Стэмкос и Янни Гурд, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Ээли Толванен и Микаэль Гранлунд.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионате страны.