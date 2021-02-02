Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин, отправивший шайбу в пустые ворота.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Джейсон Закер.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионате страны.