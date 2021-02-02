«Монреаль» Романова оказался сильнее «Ванкувера» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в Монреале на арене «Белл Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки, Арттури Лехконен Брендан Галлахер, Тайлер Тоффоли и Джефф Питри, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Адам Годетт и Джей Бигл.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионате страны.