Форвард ЦСКА Сигурдссон раскрыл секрет своей выносливости

Форвард московского ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон раскрыл секрет своей выносливости. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По его словам, все дело в особой исландской воде, которую он употребляет.



«Бегать для меня — занятие легкое. Так было с детства, но потом еще пришло осознание того, что это очень полезно. Мне нравятся тренировки в Кампоаморе, я с радостью выхожу на каждую из них», — сказал Сигурдссон.

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