Шестеркин и Панарин вошли в тройку лучших игроков матча с «Питтсбургом»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Российский голкипер отразил 25 из 26 бросков. Для Шестеркина эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Второй звездой признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе гол и две результативные передачи.

Третьим стал защитник «Нью-Йорка» Адам Фокс, отметившийся голевым пасом.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» хотят разорвать контракт с игроком из-за драки с россиянином.