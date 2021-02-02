Объявлены лучшие российские игроки недели в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала трех звезд недели регулярного чемпионата.

Первым стал форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов. В его активе 5 (1+4) очков в четырех матчах.

Второй звездой признан защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, набравший 4 (1+3) очка в четырех встречах.

Также в тройку лучших игроков недели попал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в трех играх.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Панарин вошли в тройку лучших игроков матча с «Питтсбург Пингвинз».