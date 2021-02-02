Панарин провел 400-й матч в НХЛ и вошел в историю лиги

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» (3:1), который стал для игрока 400-м в НХЛ, россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Всего Панарин набрал 427 (153+274) очков, что является шестым результатом в истории НХЛ для недрафтованных хоккеистов.

Рекорд по количеству очков в 400 матчах среди недрафтованных игроков принадлежит Уэйну Гретцки (935 очков). Второе место занимает Петер Штястны (607), на третьей строчке располагается Бобби Орр (508).

Ранее сообщалось, что Панарин вошел в тройку лучших игроков матча с «Питтсбургом».