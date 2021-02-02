Путин поздравил саночника Репилова с победой на чемпионате мира

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
БетисОсасуна
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
БарысАвтомобилист
2:3
закончен
ТракторАк Барс
2:3
закончен
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
3:0
закончен
Динамо МСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
3:1
закончен
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
3:5
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
5:2
закончен
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
6:2
закончен
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Химки
69:72
закончен
Калев Енисей
75:86
закончен
Зелёна-Гура ЦСКА
93:90
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонАрсенал
21:00
Шеффилд ЮнайтедВест Бромвич Альбион
21:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
23:15
Ньюкасл ЮнайтедКристал Пэлас
23:15
Кубок Италии
Интер МЮвентус
22:45
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурСибирь
12:00
СеверстальЛокомотив
19:00
АвангардДинамо Мн
19:30
ЦСКАДинамо Р
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
03:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
03:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
04:30
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
06:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
06:00
Единая лига ВТБ
Зенит Нижний Новгород
20:00
Еврокубок
Монако Ховентуд
21:00
Монако Ховентуд
21:00
Доломити Энергия Метрополитан 92
22:00
Доломити Энергия Метрополитан 92
22:00
Партизан Локомотив-Кубань
22:30
Франция / Лига 1
СтрасбургБрест
21:00
РеннЛорьян
21:00
РеймсАнже
21:00
МетцМонпелье
21:00
БордоЛилль
21:00
Сент-ЭтьенНант
23:00
ПСЖНим
23:00
МонакоНицца
23:00
ЛансМарсель
23:00
ДижонЛион
23:00
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛестер Сити
21:00
БёрнлиМанчестер Сити
21:00
Лидс ЮнайтедЭвертон
22:30
Астон ВиллаВест Хэм Юнайтед
23:15
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
23:15
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгБарыс
17:00
АвтомобилистАк Барс
17:00
ТракторНефтехимик
17:00
ТорпедоВитязь
19:00
Куньлунь Ред СтарСпартак
19:30
Динамо МЙокерит
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
01:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
04:00
Еврокубок
УНИКС Морнар
19:00
УНИКС Морнар
19:00
Будучность Виртус Болонья
21:00
Будучность Виртус Болонья
21:00
Андорра Гран Канария
22:00
Нантер Уникаха
22:00
Нантер Уникаха
22:00
Андорра Гран Канария
22:00
Партизан Локомотив-Кубань
22:30
Бурк Цедевита Олимпия
22:45
Бурк Цедевита Олимпия
23:00
Развернуть

Спортивные новости

Путин поздравил саночника Репилова с победой на чемпионате мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поздравил саночника Романа Репилова с победой на чемпионате мира.

Российский спортсмен стал победителем первенства на одноместных санях. По итогам двух попыток он показал время 1 минута 37,810 секунды, опередив трехкратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира Феликса Лоха (+0,062 секунды).

«На чемпионате мира в Германии вы показали отличный результат, проявили себя как сильный, волевой, талантливый спортсмен, вновь подтвердили высокий класс мастерства, порадовали своих наставников, всех, кто поддерживал вас на этом ответственном старте, победным, зрелищным выступлением», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2021» в общем зачете грузовиков.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.