Путин поздравил саночника Репилова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил саночника Романа Репилова с победой на чемпионате мира.

Российский спортсмен стал победителем первенства на одноместных санях. По итогам двух попыток он показал время 1 минута 37,810 секунды, опередив трехкратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира Феликса Лоха (+0,062 секунды).

«На чемпионате мира в Германии вы показали отличный результат, проявили себя как сильный, волевой, талантливый спортсмен, вновь подтвердили высокий класс мастерства, порадовали своих наставников, всех, кто поддерживал вас на этом ответственном старте, победным, зрелищным выступлением», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2021» в общем зачете грузовиков.