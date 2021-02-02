В РФС считают, что два клуба РПЛ могут не заявиться в следующем сезоне

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что две российские команды могут не заявиться на следующий сезон Премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас можно сказать больше: если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, еще две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нем с очень плохим составом», — цитирует Созина «Чемпионат.com».

Член комитета по этике не стал называть команды, чтобы «не злить болельщиков».

Зимой стало известно, что «Тамбов» может сняться с розыгрыша РПЛ из-за финансовых трудностей. Общий долг команды оценивается примерно в 360 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов.