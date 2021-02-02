Игрок «Зенита» Малком по-русски заявил о желании вернуться домой

Нападающий петербургского «Зенита» Малком заявил, что хочет вернуться домой.
В настоящее время сине-бело-голубые проводят второй зимний сбор в Дубае.
«Я хочу домой», — заявил по-русски бразилец в ролике, опубликованном на странице команды в Twitter.
«Малком соскучился по Петербургу», — подписала видео пресс-служба петербургской команды.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Зенит» отреагировал на долг «Барселоне» по трансферу Малкома.
Малком соскучился по Петербургу �� #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/oTfD0iG3Dd— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 2, 2021