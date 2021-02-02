Автомобиль сбил лыжника на спортивной трассе в Тверской области

Легковой автомобиль сбил лыжника на спортивной трассе у базы КСШОР №1 имени Виктора Капитонова в Тверской области, сообщает «Твериград».

По информации источника, инцидент произошел 31 января. Пострадавший отделался легкими ушибами.

Руководство спортивной базы заявило, что недавно через трассу была проложена дорога и были расставлены предупреждающие дорожные знаки. Перед лыжней автомобилисты обязаны сбросить скорость или остановиться.

«Но на этот раз легковушка пролетела через лыжню, не сбавляя скорости. Только по счастливой случайности происшествие не завершилось трагедией», — заявил руководитель КСШОР №1.

Ранее сообщалось, что сын бывшего министра спорта России насмерть сбил велосипедиста.