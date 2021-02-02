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Спортивные новости

Губерниев высказался о допинговом прошлом Логинова

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом прошлом российского биатлониста Александра Логинова.

Журналист заявил, что спортсмен мог не знать, что принимает.

«Глядя на некоторых наших спортсменов, вполне допускаю. Вполне, потому что ты видишь, что люди, выступая десять лет на международной арене, никак не могут выучить три слова по-английски, чтобы на пресс-конференциях разговаривать», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.

Российский биатлонист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Спортсмен был отстранен в период с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

Ранее трехкратная чемпионка мира по биатлону Хелена Экхольм напомнила о допинговом прошлом Логинова.

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