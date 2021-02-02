Паршивлюк покинул «Спартак» из-за ветеранов клуба

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о своем уходе из столичного «Спартака» в 2016 году.

«Каррера прислушивался к мнению ветеранов «Спартака»? Это правда. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали», – цитирует Паршивлюка Sport24.

Защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший нападающий «Спартака» и сборной России Егор Титов предложил клубу вернуть Дениса Глушакова.