Большунов не выступит на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов пропустит восьмой этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — цитирует Бородавко ТАСС.

Отмечается, что решение оставить Большунова вне заявки связано с подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Этап Кубка мира в Ульрисехамне запланирован на 6-7 февраля.

Ранее сообщалось, что Большунов не попал в четвертьфинал спринта после падения на этапе Кубка мира.