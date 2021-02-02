Экс-главе IBU грозит тюремный срок за коррупцию

Первый государственный прокурор Норвегии Трюде Стангхелле заявил, что бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг может получить до десяти лет тюрьмы по статье за коррупцию.

28 января независимая комиссия организации признала Бессеберга виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Стангхелле отметил, что прокуратура Норвегии сотрудничает с коллегами из Австрии по делу экс-главы IBU.

«Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание – выдвинутые обвинения серьезны», — цитирует прокурора TV2.

Стангхелле добавил, что норвежская прокуратура не сотрудничает с комиссией IBU.

Ранее сообщалось, что организация не смогла доказать, что Бессеберг получал взятки наличными от российской стороны.