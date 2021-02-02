Медведев переиграл Шварцмана и принес России победу над Аргентиной на ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом во втором матче группы D Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча, которая продлилась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

Также 2 февраля россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Гвидо Пелью — 6:1, 6:2. Таким образом российская команда досрочно одержала победу в матче.

В рамках матча Россия — Аргентина также пройдет парная встреча Евгений Донской / Аслан Карацев — Максимо Гонсалес / Орасио Себальос.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Теннис. Кубок ATP. Группа D

Даниил Медведев (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 7:5, 6:3