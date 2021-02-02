Авербух поделился ожиданиями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о прыжковом турнире на командных соревнованиях по фигурному катанию.

2 февраля стало известно, что команда девушек, в состав которой вошли Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, будет противостоять команде мужчин, за которую выступят Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

По мнению Авербуха, формат понравится зрителям.

«Он лет 15 назад был рожден во Франции, несколько лет проводился, потом, к сожалению, закончился. Но это очень здорово, потому что нынешние правила действительно ограничивают зрителей видеть сложнейшие каскады», — цитирует Авербуха Sport24.

Кубок Первого канала пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от прыжкового фестиваля.