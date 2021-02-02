Президент «Реала» заразился коронавирусом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

«Футбольный клуб «Реал» сообщает, что наш президент Флорентино Перес сдал положительный результат теста на COVID-19. У него нет никаких симптомов», — говорится в заявлении.

Перес руководил испанским клубом с 2000 года, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом.