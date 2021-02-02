«Барселона» заработала на Месси €619 млн с 2017 года

«Барселона» с 2017 года заработала на капитане команды Лионеле Месси €619 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на расчеты инвестора Марко Сирии.

Согласно подсчетам, за тот же период каталонский клуб выплатил аргентинцу чуть более €383,6 млн. Таким образом, чистый доход сине-гранатовых составил €235,6 млн.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с «Барселоной», согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.

Ранее сообщалось, что аргентинец по условиям соглашения должен «интегрироваться в каталанские общество и культуру».