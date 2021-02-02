Клубы АПЛ впервые с 2012 года потратили на зимние трансферы менее £100 млн

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые с 2012 года потратили на зимние трансферы менее £100 млн, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что зимой 2021 года клубы потратили почти €80 млн. Это на €180 млн меньше, чем в 2020 году.

Всего было совершено 24 трансфера, при этом клубы топ-6 приобрели лишь трех игроков. Еще трое футболистов были взяты в аренду.

Самыми дорогостоящими стали переходы вингера Амада Диалло из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» (€21,5 млн плюс €20,6 млн дополнительно) и трансфер Саида Бенрахмы из «Брентфорда» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» (€ 21,6 млн).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» до конца нынешнего сезона арендовал защитника гельзенкирхенского «Шальке-04» Озана Кабака.