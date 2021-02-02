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Спортивные новости

Глушаков сравнил «Спартак» с «Санта-Барбарой»

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Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков сравнил московский «Спартак» с «Санта-Барбарой».

«Я слежу за «Спартаком». Там постоянно «Санта-Барбара», интриги, слухи. Российскому футболу было бы скучно без красно-белых. Когда новость выходит — сразу шум, гам вокруг команды», — передает слова Глушакова «Матч ТВ».

Также Глушаков отметил, что стабильность в команде настанет, когда владелец москвичей Леонид Федун «возьмет шашку и пойдет рубить все».

Ранее Глушаков раскрыл детали подписания контракта с «Химками»

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