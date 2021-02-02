Экс-фигурист Алексей Ягудин поделился ожиданиями от прыжкового турнира, который пройдет в Москве, передает РИА «Новости».

«Во всем мире турниры отменяются, а у нас проходят не только по стандартной схеме, но еще будет и прыжковый турнир. Это круто», — сказал Ягудин.

Также он выразил надежду, что турнир не будет травмоопасен, ведь впереди финал Кубка России и чемпионат мира.



Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля.

Ранее Ягудин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не переносить ЧМ по фигурному катанию.