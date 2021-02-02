Наставник «Реала» Зидан вылечился от коронавируса

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан вылечился от коронавируса, сообщает Twitter «королевского клуба».



Отмечается, что 2 февраля француз провел свою первую тренировку после выздоровления.



Напомним, что о заражении Зидана COVID-19 стало известно 22 января.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом.