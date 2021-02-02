Экс-наставника «Спартака» Карреру разочаровали слова Паршивлюка о нем

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что его расстроили слова бывшего футболиста красно-белых Сергея Паршивлюка, передает Sport24.

Напомним, Паршивлюк заявил о том, что он покинул красно-белых из-за ветеранов, к которым прислушивался итальянец. Каррера назвал его слова чушью. Паршивлюк сказал, что его можно обвинить в чем угодно, но только не во лжи.

«Я уже ответил Паршивлюку и сделал это главным образом из-за того, что он меня упомянул. Я уже привык: что бы ни случилось, виноват я. Конкретно эта история меня больше разочаровывает, чем беспокоит», — сказал Каррера.

Ранее Паршивлюк ответил на обвинения Карреры.