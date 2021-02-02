Директор Музея хоккея прокомментировала новость о возобновлении его работы

Директор Музея российского хоккея Ритта Бутова высказалась о возобновлении работы организации под управлением Федерации хоккея России.

«Я очень рада и безумно счастлива, что переговоры прежнего владельца и Федерации Хоккея России (ФХР) завершились, и музей возобновит свою работу. Руководство ФХР взяло музей под свое крыло, и вновь любители хоккея смогут его посещать, наслаждаться уникальными экспонатами, которых у нас более пяти тысяч. У нас отличное взаимопонимание и сотрудничество с ФХР. Мы провели уже множество совместных мероприятий, как поздравительных, когда вручали подарки к 8 марта вдовам наших великих хоккеистов, так и официальные, например, недавнее представление Омска и Новосибирска, городов, где пройдет молодежный чемпионат мира в 2023-м году. У нас и в будущем с федерацией очень много совместных идей и планов. Наш хоккей богат своей историей, и мы должны гордиться, что у нас есть такой музей», — сказала Бутова в комментарии «Газете.Ru».

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