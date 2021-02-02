Представитель Шубенкова высказался о возможной дисквалификации спортсмена

Сергей Алексеев, представляющий интересы чемпиона мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова, высказался о возможной дисквалификации подзащитного, передает «Чемпионат.com».

«Речь о дисквалификации пока не идет. Неизвестно, есть препарат или нет. Если есть, нужно узнать причину попадания. Много обстоятельств, которые происходят помимо воли спортсмена, — в таком случае освобождают от ответственности», — сказал Алексеев.

Также Алексеев отметил, что официальных заявлений от антидопинговых организаций или национальной спортивной федерации пока нет.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Шубенкова о проваленном допинг-тесте.