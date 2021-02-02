Буффон проводит 1100-й матч в карьере

В эти минуту продолжается матч 1/2 финала Кубка Италии между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».



В середине первого тайма счет 1:1.



Стоит отметить, что в основном составе старой синьоры вышел Джанлуиджи Буффон, который проводит 1100-й матч в карьере.

Ранее Маурицио Сарри отказался возвращаться в «Наполи».