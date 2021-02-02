В эти минуту продолжается матч 1/2 финала Кубка Италии между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».
В середине первого тайма счет 1:1.
Стоит отметить, что в основном составе старой синьоры вышел Джанлуиджи Буффон, который проводит 1100-й матч в карьере.
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Буффон проводит 1100-й матч в карьере
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В эти минуту продолжается матч 1/2 финала Кубка Италии между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».
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