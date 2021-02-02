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Спортивные новости

Василий Березуцкий прокомментировал приговор Навальному

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Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал приговор оппозиционеру Алексею Навальному цитатой из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

Напомним, 2 февраля суд заменил условный срок Навальному реальным, назначив ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Навальному осталось отбыть в заключении два года и восемь месяцев, поскольку десять месяцев он пробыл под домашним арестом.

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно», — гласит надпись на картинке, которую тренер выложил в Instagram.

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