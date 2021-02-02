Василий Березуцкий прокомментировал приговор Навальному

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал приговор оппозиционеру Алексею Навальному цитатой из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

Напомним, 2 февраля суд заменил условный срок Навальному реальным, назначив ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Навальному осталось отбыть в заключении два года и восемь месяцев, поскольку десять месяцев он пробыл под домашним арестом.



«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно», — гласит надпись на картинке, которую тренер выложил в Instagram.