Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Интером» в 1/2 финала Кубка Италии

Туринский «Ювентус» переиграл миланский «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в польщу команды из Турина.
Счет в матче открыл «Интер», на 9-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. Однако на 26-й минуте португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. На 35-й минуте форвард оформил дубль, выводя «Ювентус» вперед.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ответная встреча состоится в Турине 9 февраля.
Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон проводит 1100-й матч в карьере.
Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
«Интер» — «Ювентус» — 1:2.
Голы: 1:0 — Мартинес, 9; 1:1 — Роналду (пенальти), 26; 1:2 — Роналду, 35.