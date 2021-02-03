Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Интером» в 1/2 финала Кубка Италии

Туринский «Ювентус» переиграл миланский «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в польщу команды из Турина.

Счет в матче открыл «Интер», на 9-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. Однако на 26-й минуте португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. На 35-й минуте форвард оформил дубль, выводя «Ювентус» вперед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча состоится в Турине 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон проводит 1100-й матч в карьере.

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

«Интер» — «Ювентус» — 1:2.

Голы: 1:0 — Мартинес, 9; 1:1 — Роналду (пенальти), 26; 1:2 — Роналду, 35.