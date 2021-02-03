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Спортивные новости

«Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

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«Манчестер Юнайтед» разбил «Саутгемптон» в матче 22-м тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу «красных дьяволов».

Счет в поединке был открыт на 18-й минуте, отличился Аарон Ван-Бисака. На 25-й минуте Маркус Рэшфорд увеличил преимущество «красных дьяволов». Игрок «Саутгемптона» Ян Беднарек на 35-й минуте срезал мяч в свои ворота, а еще через пять минут Эдинсон Кавани сделал счет 4:0.

Во втором тайме на 69-й минуте Антони Марсьяль довел счет до разгромного, на 71-й минуте Скотт Мактоминай забил еще один мяч. На 87-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, на 90-й минуте Марсьяль оформил дубль, а точку в матче на 90+3 минуте поставил Дэниэл Джеймс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам поединка «Манчестер Юнайтед» оказался на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Саутгемптон» занял 12-е место, имея в активе 29 баллов.

Ранее сообщалось, что Поль Погба признан лучшим игроком «МЮ» в январе.

Чемпионат Англии. 22-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 9:0
Голы: 160 — Ван-Бисака, 18; 2:0 — Рэшфорд, 25; 3:0 — Беднарек (автогол), 34; 4:0 — Кавани, 39; 5:0 — Марсьяль, 69; 6:0 — Мактоминай, 71; 7:0 — Фернандеш (пенальти), 87; 8:0 — Марсьяль, 90.

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