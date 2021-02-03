Адвокат рассказал о «серьезных врагах» Плющенко и Рудковской

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал дело сына экс-фигуриста и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — Александра (Гном Гномыча), передает «Пятый канал».

В мае 2020 года журнал StarHit опубликовало статью, в которой было указано, что у ребенка синдром Аспергера. В скором времени после публикации Рудковская и Плющенко выступили с заявлением о том, что написанное — ложь и клевета. Они приняли решение судиться с изданием.

«И вот то, что напали на беззащитного ребенка. Мстили родителям на самом деле, а использовали беззащитного маленького человека. Это, конечно, ужасно. Я же занимался этим делом вплотную. У родителей маленького Саши есть довольно серьезные враги», — заявил Добровинский.

Ранее сообщалось, что Плющенко разрешает Трусовой выпускать собак на тренировочный каток.