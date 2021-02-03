Менеджер Ковалева высказался о проваленных допинг-тестах боксера

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о проваленных допинг-тестах спортсмена, передает ua.tribuna.com.

Некоторое время назад стало известно, что Ковалев провалил два допинг-теста подряд. В анализах спортсмена был обнаружен синтетический тестостерон.

«Мы не говорим, что он ничего не принимал, он принимал, и мы нашли, что именно. Мы знаем, откуда это все. Не буду детально вдаваться, потому что идет расследование. Он пошел к доктору, прошел осмотр и получил препараты», — заявил Климас.

Ковалев должен был провести поединок против Бектимира Меликузиева 30 января, однако бой был отменен.

Ранее сообщалось, что Ковалев впервые высказался о проваленном допинг-тесте.