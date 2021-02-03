Фетисов критично высказался о проведении ЧМ по хоккею в Латвии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о проведении чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии, передает Sport24.

Изначально турнир должен был пройти в двух странах — Латвии и Белоруссии. Однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе турнира из Минска в связи с политической обстановкой.

«Решение принято, надо готовится и играть.

Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Белоруссии, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами», — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что Третьяк объяснил решение ИИХФ провести ЧМ по хоккею в Латвии.