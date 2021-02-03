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Спортивные новости

Тест игрока «Барселоны» на COVID-19 давал положительный результат 26 раз

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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто долгое время не мог вылечиться от коронавирусной инфекции.

Тест футболиста на коронавирус показал положительный результат 26 раз подряд. Об этом проинформировал журналист Хавьер Кампос в эфире спортивного канала Esport3 на каталонском телевидении.

О заболевании Роберто стало известно 2 декабря. Он лечился несколько недель, только недавно было объявлено, что футболист полностью здоров.

В нынешнем сезона защитник сыграл в 11 матчах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заработала на Месси €619 млн с 2017 года.

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