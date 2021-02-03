Тренер «Арсенала» остался недоволен судейством в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о результате матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением подопечных Артеты со счетом 1:2. При этом на 45+3 минуте прямой красной карточкой был удален Давид Луиз, после чего в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. По мнению специалиста, это сильно повлияло на ход матча.

«Команда была в порядке, мы должны были вести в три-четыре мяча, а удаление Давида Луиза полностью изменило игру. Я пересмотрел повтор десять раз с разных камер и не могу сказать, где был контакт», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал в матче АПЛ.