«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ), разгромив «Саутгемптон» в матче 22-го тура.

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу «красных дьяволов». Победа с таким счетом — самая крупная в истории чемпионата Англии.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера повторили свой же результат, когда в 1995 году с таким же счетом был обыгран «Ипсвич». Примечательно, что с такими же счетом осенью 2019 года «Лестер» разгромил «Саутгемптон».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Саутгемптону».