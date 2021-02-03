Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте организации.

На втором месте оказался защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос, замкнул тройку лидеров голкипер национальной немецкой команды и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Интером» в 1/2 финала Кубка Италии.