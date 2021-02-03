Глава РФС высказался о проверке арбитров на полиграфе

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мыслями о проверке судей на полиграфе, передает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2020/21 несколько арбитров, работающих на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), были вынуждены пройти проверку на полиграфе в связи с неудовлетворительной работой на играх.

«Не хотелось бы, чтобы это стало нормой и обыденностью. Надеюсь, такое будет происходить крайне редко и в первую очередь по инициативе самих судей», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось, что в РФС считают, что два клуба РПЛ могут не заявиться в следующем сезоне.