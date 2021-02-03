Бывшие жены Кержакова и Аршавина обменялись оскорблениями в Instagram

Бывшие жены футболистов петербургского «Зенита» Александра Кержакова и Андрея Аршавина Милана Тюльпанова и Алиса Казьмина обменялись оскорблениями в Instagram.

Экс-супруга Аршавина борется со страшной болезнью, которая меняет ее лицо до неузнаваемости. При этом, по словам Казьминой, врачи не знают, как ей помочь. Под одним из ее постов в социальной сети человек с ником milanasmilanas обвинил Казьмину во лжи. Бывшая жена футболиста приняла пользователя за Тюльпанову и достаточно резко высказалась в ответ.

В свою очередь Тюльпанова опубликовала это в Stories.

«Алиса, как дела? У тебя походу помимо внешности еще и с башкой траблы», — подписала она.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Аршавина показала пораженное болезнью лицо.