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Спортивные новости

«Саутгемптон» повторил антирекорд 1892 года

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«Саутгемптон» повторил антирекорд 1892 года в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче 22-го тура чемпионата Англии команда со счетом 0:9 проиграла «Манчестер Юнайтед». В октябре 2019-го «Саутгемптон» с таким же счетом проиграл «Лестеру». Таким образом, между играми прошел 1 год и 3 месяца, а команда стала первым клубом за 128 лет, который уступил в двух играх высшего дивизиона с разницей в 9+ мячей за два года.

До этого антирекорд принадлежал «Дарвену», который в апреле 1892-го года разгромно уступил «Вест Бромвичу» со счетом 0:12, а затем проиграл «Астон Вилле» в декабре 1893-го года со счетом 0:9.

Ранее сообщалось, что Сульшер призвал изменить правила после разгрома «Саутгемптона».

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